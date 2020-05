Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Radfahrer gestürzt und tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 23.05.2020, gegen 01.52 Uhr, entdeckten Zeugen in Ennigerloh eine leblos auf dem Geh-Radweg der Ostenfelder Straße liegende Person und informierten die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 33-jähriger Ennigerloher mit seinem Fahrrad auf dem Geh-Radweg der Ostenfelder Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter der Einmündung Ostenfelder Straße/ Andreasstraße mit seinem Fahrrad zu Fall. Der 33-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell