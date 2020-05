Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw überschlägt sich, Insassen leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.05.2020, um 20:19 Uhr, befuhr eine 18-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Pkw den Grevener Damm aus Richtung Ostbevern kommend in Richtung Westbevern. In einer Linkskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, wo der Pkw in den Graben geriet und sich anschließend überschlug.

Die 18-Jährige und ihr 18-jähriger Beifahrer aus Telgte wurden hierbei verletzt und in Krankenhäuser in Warendorf und Münster eingeliefert.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

