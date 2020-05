Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Pedelecs aus Garage sowie Gartenhütte gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 20.5.2020 wurden zwei Pedelecs sowie andere Gegenstände in Oelde gestohlen. An der Astrid-Lindgren-Straße stahl ein Unbekannter ein verschlossenes Pedelec aus einer Garage. An der Ottfried-Preußler-Staße wurde ein Pedelec aus einer Gartenhütte, ein Fahrradcomputer eines Pedelecs und ein Werkzeugkoffer aus einem Gartenhaus entwendet. Letzteres war verschlossen und wurde aufgebrochen. Wer hat in der Nacht zu Mittwoch in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

