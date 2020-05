Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vier verletzte Personen nach Unfall im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.5.2020 kam es gegen 14.25 Uhr in Oelde zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Warendorder Straße/Nordring/Berliner Ring. Ein 20-jähriger aus Harsewinkel befuhr mit einem Pkw die Warendorfer Straße stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 34-jähriger Ahlener mit seinem Auto den Berliner Ring in Richtung Nordring. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des Harsewinklers gegen eine Gebäudetreppe, die ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die Fahrzeugführer als auch zwei Pkw-Insassen, 7 und 9 Jahre alt, verletzt, die im Auto des Harsewinklers saßen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

