Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Linke Fahrzeugseite beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2020 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 6.45 Uhr und 14.45 Uhr einen schwarzen Audi A 1, der an der Gersteinstraße in Ahlen stand. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw, der beim Abbiegen von einem Firmengelände die linke Fahrzeugseite des Pkws beschädigte. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell