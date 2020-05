Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Radfahrer stürzte, Blutprobe folgte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.5.2020, 15.45 Uhr stürzte ein 48-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Everswinkler Straße in Alverskirchen. Der Everswinkler befand sich in Begleitung eines 43-jährigen Everswinklers, der ebenfalls auf einem Fahrrad neben ihm fuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der Everswinkler schwer. Rettungskräfte brachten den 48-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass beide Männer deutlich alkoholisiert waren und ließen ihnen Blutproben entnehmen.

