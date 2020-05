Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Bei Ermittlungen Alkoholfahrt festgestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.5.2020 führten Polizisten gegen 20.00 Uhr Ermittlungen nach einer möglichen Trunkenheitsfahrt mit einem Pkw in Albersloh durch. An der Halteranschrift entdeckten sie das scheinbar benutzte Auto in der Garage. Kurz darauf fuhr der Tatverdächtige auf einem Fahrrad auf das Gründstück. Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen und stellten mittels Atemalkoholtest fest, dass er als Fahrradfahrer absolut fahruntüchig war. Daraufhin nahmen sie den Albersloher mit zur Blutprobenentnahme. Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt mit dem Auto, stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher.

