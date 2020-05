Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Streit im Biergarten eskalierte

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 21.5.2020 eskalierte gegen 19.35 Uhr ein Streit zwischen zwei Alkoholisierten in einem Biergarten in Drensteinfurt an der Hammer Straße. Ein 19-Jähriger betrat mit Angehörigen das Außengelände einer Gaststätte, um dort etwas zu trinken. Der Heranwachsende trug keinen Mund-Nasen-Schutz, so dass der Wirt ihn auf die Verpflichtung hinwies. Alternativ sollte der Drensteinfurter den Biergarten verlassen. Der 19-Jährige soll sich daraufhin aggressiv und uneinsichtig gezeigt haben. Im weiteren Verlauf soll sich ein Streit zwischen dem jungen Mann und einem 50-Jährigen aus Drensteinfurt entwickelt haben, der in eine körperliche Auseinandesetzung mündete. Hierbei wurde der Ältere so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell