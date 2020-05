Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelec Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag Abend (21.05.2020, 21.20 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Vorhelmer Straße / Augustastraße ein Verkehrsunfall. In dessen Folge verletzte sich ein 52-jähriger Zweiradfahrer leicht. Der Ahlener befuhr mit seinem Pedelec den Radweg an der Vorhelmer Straße in Richtung Beckum. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Ahlener mit seinem PKW von der Augustastraße nach rechts in die Vorhelmer Straße einzubiegen. Dabei übersah der junge Mann den Zweiradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

