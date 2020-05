Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2020 wurde ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 10.00 Uhr im Bereich Holtbaum/Letter Straße in Beelen ereignete schwer verletzt. Eine 59-Jährige befuhr mit einem Schulbus die Straße Holtbaum und bog nach links auf die Kreisstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Motorrad die Letter Straße in Richtung Beelen. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus der Bad Rothenfelderin zu verhindern, bremste der Ostbeverner sein Krad ab. Dabei kam es zum Kontakt mit einem Verkehrszeichen und der 40-Jährige geriet mit dem Zweirad in den rechtsseitig gelegenen Graben. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden des Unfalls beträgt circa 1.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell