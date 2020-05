Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Vohren. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.5.2020 ereignete sich gegen 5.45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich Warendorf-Vohren. Ein 26-jähriger Ennigerloher befuhr mit einem Kleinwagen die Bauernschaft Vohren in Richtung B 64. An einer Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 44-jährigen Oelders. Dieser befuhr die Bauernschaft Vohren aus Richtung Beelen kommend. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des Oelders in einen angrenzenden Graben. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Versorung in Krankenhäuser. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 22.000 Euro.

