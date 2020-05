Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mountainbikefahrer nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Mountainbikefahrer, der am Dienstag, 19.5.2020, 13.55 Uhr an einem Verkehrsunfall an der Milter Straße in Warendorf beteiligt war. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Milte. An der Kreuzung Andreasstraße/Galitzinstraße/Milter Straße beabsichtigte er die Galitzinstraße an der Fußgängerampel zu queren. Im Kurvenbereich kam dem Warendorfer der Unbekannte als "Geisterradler" entgegen, so dass die Fahrradfahrer zusammenstießen. Der Mountainbikefahrer hob sein schwarzes Rad auf, fluchte, richtete den Lenker und fuhr in Richtung Sassenberger Straße weiter. Der leicht verletzte Warendorfer folgte dem Mann und konnte das Mountainbike am Sattel festhalten. Dem Flüchtigen gelang es jedoch sich loszureißen und fuhr weiter.

Der flüchtige Mountainbikefahrer wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, kurze, blonde Haare, blauer Trainingsanzug mit weißen Streifen, osteuropäischer Akzent, dunkle Kappe.

Hinweise zu dem gesuchten Mountainbikefahrer nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

