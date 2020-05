Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.5.2020 ereignete sich gegen 14.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ennigerloher Kreuzung Westring/Zum Buddenbaum mit zwei beteiligten Pkw. Ein 19-jähriger Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug aus Richtung der Straße Zum Buddenbaum. Als er die Kreuzung querte, stieß der Ennigerloher mit dem Pkw einer 21-Jährigen zusammen. Diese befuhr die B 475 in Richtung Westkirchen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Sassenbergerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

