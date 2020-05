Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Kind von Pkw angefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 19.05.2020, um 18.50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Ennigerloh mit ihrem Pkw die Südstraße in Ennigerloh in Richtung Wagenfeldstraße. Plötzlich querten Kinder auf Fahrrädern, welche zwischen geparkten Pkw auf die Straße fuhren, die Südstraße. Die Pkw-Führerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem 7-jährigen Mädchen aus dieser Gruppe, welches ebenfalls aus Ennigerloh stammt. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Das Mädchen wurde in einem Krankenhaus weiter medizinisch behandelt.

