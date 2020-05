Polizei Warendorf

POL-WAF: Update zur Meldung vom 19.05.19: "Sassenberger wird seit Montagnachmittag vermisst"

Warendorf (ots)

Der seit Montag, 18.5.2020 vermisste 59-jährige Sassenberger wurde am heutigen Dienstag gegen 17.05 Uhr an der B 64 in Warendorf durch eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit gesichtet. Er konnte von Beamten der Wache Warendorf wohlbehalten angetroffen werden und wurde zu seiner Familie gebracht. Die Polizei Warendorf bedankt sich für ihre Mithilfe und die eingegangenen Hinweise.

