Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Pedelecfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 19.05.20 kam es gegen 13.58 Uhr auf dem Radweg neben der Milter Straße (Landstraße 830) zu einem Alleinunfall einer Radfahrerin. Eine 84-jährige Radfahrerin aus Warendorf fuhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Warendorf kommend in Richtung Milte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie mit ihrem Fahrrad. Dabei verletzte sich die 84-jährige schwer. Die Warendorferin wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelendes Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb.

