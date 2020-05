Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.5.2020 wurde eine Fußgängerin gegen 21.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hammer Straße/Im Hövenerort/Am Morgenbruch schwer verletzt. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Morgenbruch. An der Kreuzung musste die Ahlenerin zunächst warten und bog bei Grün nach links auf die Hammer Straße in Richtung Ortsmitte ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 48-jährigen Fußgängerin. Diese überquerte ebenfalls bei Grünlicht die Hammer Straße in Richtung der Straße Im Hövenerort. Rettungskräfte brachen die schwerverletzte Ahlenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand eringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell