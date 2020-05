Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Räder an Autos abmontiert

Warendorf (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (16.5.2020, 14.00 Uhr) und Montagmorgen (18.5.2020) montierten unbekannte Täter die Reifen an mehreren Autos ab, die im Innenhof eines Autohauses an der Straße Am Vateuershof in Ahlen standen. Der Transport des Diebesguts dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

