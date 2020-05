Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein leicht verletzter Fahrzeugführer und ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 18.5.2020, 6.55 Uhr an der Kreuzung Bergstraße/Sendenhorster Straße/Hoetmarer Straße/Von-Galen-Straße in Everswinkel ereignete. Ein 54-jähriger Hoetmarer befuhr mit einem Firmenfahrzeug die Hoetmarer Straße und querte die Bergstraße in Richtung Von-Galen-Straße. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem Auto eines 63-Jährigen, der die Bergstraße in Richtung Sendenhorst befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der Warendorfer leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und Kräfte der Feuerwehr sowie des Ordnungsamtes kümmerten sich um die am Unfallort ausgelaufenen Betriebsstoffe.

