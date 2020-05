Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.05.2020, zwischen 11:45 und 11:55 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes am Orkotten in Telgte ein grüner Toyota Avensis an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Das verursachende Fahrzeug war möglicherweise weiß.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Warendorf unter 02581/94100-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell