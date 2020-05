Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Weißen VW Transporter beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, 13.5.2020, zwischen 7.35 Uhr und 9.00 Uhr an der Bernhard-Hahne-Straße in Oelde einen weißen VW Transporter an der Fahrerseite und flüchtete. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

