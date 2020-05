Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - ein leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Ein 56-jähriger Beckumer fuhr am 13.05.20, gegen 15.49 Uhr mit seinem Porsche auf der Ennigerloher Straße in Richtung B 475. Er hatte vor in die Graf-Galen-Straße abzubiegen. Aus ungeklärter Ursache verlor sein Pkw zu Beginn der Kurve Öl. Aufgrund der daraus resultierenden rutschigen Fahrbahn verlor der Beckumer die Kontrolle über seinen Pkw und fing an sich zu drehen. Er geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er erst leicht den Audi eines 45-jährigen aus Beckum, um kurz danach mit dem Kia eines 51-jährigen aus Ennigerloh zusammenzustoßen. Anschließend kam er zum Stillstand. Der 56-jährige wurde durch die Kollisionen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 10.000,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell