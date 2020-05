Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Gestohlener Pkw aufgefunden Ergänzung der Pressemeldung vom 12.05.2020, 14:30 Uhr

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 12.05.2020, brachen unbekannte Täter in eine Kfz.-Werkstatt auf der Straße Centraliapark in Wadersloh. Neben Kennzeichen stahlen die Täter auch einen schwarzen Ford Focus Kombi.

Der gestohlene Pkw sowie die entwendeten Kennzeichen konnten am Nachmittag des Dienstag in einem Waldgebiet zwischen Beckum ind Wadersloh-Diestedde aufgefunden werden.

