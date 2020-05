Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendiebin festgehalten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 12.5.2020 löste gegen 14.45 Uhr der Alarm in einem Mobilfunkgeschäft an der Straße Krickmarkt in Warendorf aus. Zuvor hatten zwei Unbekannte das Ladenlokal betreten und zwei hochwertige Mobiltelefone aus der Auslage gerissen. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Einem 26-Jährigen, der sich vor dem Gebäude aufhielt gelang es die weibliche Tatverdächtige festzuhalten. Der Mittäter flüchtete mit der Beute in Richtung Kino. Polizisten überprüften die 17-Jährige und entließen sie nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut eines Bekannten. Die Fahndung nach dem flüchtigen Mittäter verlief erfolglos. Dieser ist geschätzt Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare, trug eine schwarze Cappy, einen grünen Einwegmundschutz, eine schwarze Jacke, eine helle Jogginghose sowie rot-weiße Schuhe. Wer hat den flüchtigen Ladendieb gesehen? Wer kann Angaben zu ihm oder einem verdächtigen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

