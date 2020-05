Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Truppenübungsplatz festgehalten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.5.2020 sahen Zeugen gegen 18.30 Uhr einen scheinbar alkoholisierten Mann auf dem offenen Truppenübungsplatz im Oestricher Holt in Ahlen in sein Auto steigen und losfahren. Daraufhin hielten sie den Pkw-Fahrer fest, indem sie die Schranke schlossen und den Zündschlüssel abzogen. Die informierte Polizei überprüfte den 61-Jährigen und ließ ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des deutlich positiven Ergebnisses nahmen die Beamten dem Mann aus Hamm mit zur Blutprobenentnahme. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des 61-Jährigen sicher.

