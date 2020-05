Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger/Ahlen-Vorhelm. Insassen eines braunen Smarts und eines grauen Kombis gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden ein junges Pärchen in einem braunen Smart und zwei Männer in einem grauen Kombi, die am Sonntag, 10.5.2020, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr einer Pedelecfahrerin zwischen Enniger und Vorhelm zu Hilfe kamen.

Die Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den linken parallel zur K 1 verlaufenden Radweg von Enniger nach Vorhelm. An der Einmündung Pölinger Heide, kurz vor dem Hof Hanskötter scherte ein grüner Viehtransporter rechts auf die K 1 in Richtung Enniger ab. Die vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrerin bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte daraufhin in den Graben. Hierbei verletzte sich die Frau leicht.

Die Insassen des braunen Smarts und des grauen Kombis sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

