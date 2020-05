Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pkw in der Böschung entdeckt

Warendorf (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Montag, 11.5.2020, 17.30 Uhr einen Pkw ohne Fahrzeugführer in einer Böschung an der K 17 in Telgte. Polizisten überprüften die Situation und anschließend die Anschrift des Halters. Dieser gab zu, mit dem Auto die Kreisstraße aus Richtung Telgte befahren zu haben. Als der 46-Jährige dann mit dem Fahrzeug nach rechts in Richtung Einen abgebogen sei, sei er mit dem Pkw von der Straße abgekommen. Da der Telgter alkoholisiert war, nahmen ihn die Beamten zur Entnahme von Blutproben mit. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug sowie den Führerschein des 46-Jährigen sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell