Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Graffitisprüher im Stadtgebiet unterwegs

Warendorf (ots)

Seit Ende März 2020 kommt es im Stadtgebiet von Ennigerloh immer wieder zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die meisten Tatorte befinden sich im Bereich der Olympiahalle und der Gesamtschule. Hier sprühten die Täter mit unterschiedlichen Farben Tags in Form von Zahlen oder Buchstaben auf Gegenstände. In einigen Fällen übersprühten die Täter schon aufgebrachte Tags mit einer anderen Farbe. Wer Kann Angaben zu den unbekannten Sprayern machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

