Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Flüchtige Golffahrerin mit roten lockigen Haaren gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines grauen VW Golfs 5, die am Dienstag, 3.3.2020, gegen 13.28 Uhr die L 792 zwischen Oelde und Ennigerloh befuhr. In der letzten Kurve vor Ennigerloh kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden blauen VW Passt. Dessen 19-jähriger Fahrer hielt zwecks Klärung der Schadens mit der Verursacherin an, die fuhr jedoch weiter. Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau mit roten lockigen Haare handeln, die eine Brille getragen haben soll. Die Verursacherin sowie mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell