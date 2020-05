Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beim Abbiegen "Geisterradler" erfasst

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.5.2020 kam es gegen 11.55 Uhr an der Einmündung Hammer Straße/Auf der Geist in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Auf der Geist, hielt zunächst an und bog dann nach rechts auf die Hammer Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer, der die Hammer Straße in Richtung Kreisverkehr befuhr. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro.

