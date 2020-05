Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Fahrer eines schwarzen BMWs gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 8.5.2020 beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 16.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz an der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum. Ein Mann fuhr beim Rückwärtsausparken gegen einen blauen Fiat Punto und beschädigte diesen leicht. Der bärtige Unbekannte schaute sich den Schaden an und wartete etwa 15 Minuten. Währenddessen rauchte der kräftige Verursacher. Der etwa 20 bis 25-Jährige stieg dann in den schwarzen BMW mit dem Kennzeichenfragment BE-NI und fuhr davon, ohne seine Personalien am beschädigten Auto zu hinterlassen. Der Flüchtige sei südeuropäischen Typs. Der Fahrer sowie Personen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

