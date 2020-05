Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger kam von der Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.5.2020 kam ein Fahranfänger gegen 0.20 Uhr auf der Alten Beckumer Straße vor Ahlen von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige befuhr mit einem Pkw die Kreisstraße in Richtung Ahlen. Ihm kam nach seinen Angaben ein weißer Bulli mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Der Hammer sei durch das Licht geblendetet worden, habe gebremst und sei nach rechts ausgewichen. Dabei streifte der Fahranfänger mit dem Auto die Leitplanke, so dass ein Sachschaden entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen oder den Fahrer des weißen Bullis, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

