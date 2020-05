Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Sturz mit dem Fahrrad

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.5.2020 verletzte sich ein Fahrradfahrer gegen 15.45 Uhr beim einem Sturz an der Kreuzung Beckumer Straße/Emanuel-von-Ketteler-Stra0e/Selma-Englisch-Straße in Ahlen leicht. Der 56-Jährige kam mit seinem Fahrrad aus Richtung Emmanuel-von-Ketteler Straße und wollte nach links auf den Radweg der Beckumer Straße abbiegen. Hierbei stieß der Ahlener gegen ein Straßenschild und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 56-Jährige deutlich alkoholisiert war. Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

