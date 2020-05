Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zahlreiche Sachbeschädigungen

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Freitag (08.05.2020) auf Samstag (09.05.2020) begingen bisher unbekannte Täter zahlreiche Sachbeschädigungen im Ortskern der Gemeinde Everswinkel. Die Tatörtlichkeiten lagen insbesondere an der Bergstraße und der Kolpingstraße. Hier wurden unter anderem Fahrzeuge und Teile einer Baustelleneinrichtung beschädigt. In einem weiteren Fall warfen Täter mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Vitusstraße ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell