POL-WAF: Oelde. Tatverdächtiger nach räuberischen Ladendiebstahl in Untersuchungshaft Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Warendorf (ots)

Ergänzung der Pressemeldung vom 06.05.2020, 02:40 Uhr

Seit Mittwoch, 06.05.2020, befindet sich ein mutmaßlicher Ladendieb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag, 05.05.2020, um 14.05 Uhr, mehrere Schachteln Zigaretten aus einem Verbrauchermarkt auf der Lindenstraße in Oelde gestohlen zu haben. Während ein Täter mit einem Pkw flüchten konnte sprach ein Angestellter den Tatverdächtigen beim Verlassen des Geschäftes an. Der Beschuldigte schubste den Angestellten zur Seite und flüchtete zu Fuß. Der Angestellte verfolgte ihn und konnte den Beschuldigten auf einem nahegelegenen Parkplatz sichten. Beamte der Polizeiwache Oelde nahmen den Tatverdächtigen dort fest und stellten die Beute sicher.

Beamte der Kriminalpolizei führten die 20-jährigen Tatverdächtigen am Mittwoch, 06.05.2020, einem Amtsrichter am Amtsgericht Beckum vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls und ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell