Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Körperliche Auseinandersetzung vor Verbrauchermarkt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 05.05.2020, um 17.40 Uhr, kam es vor einem Verbrauchermarkt auf der von-Galen-Straße in Sassenberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 21-jähriger geriet zunächst vor dem Markt mit einem 11-jährigen Jungen in einen lautstarken, verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 21-Jährige mit seiner Umhängetasche auf den Jungen ein. Etwa zeitgleich verließ der Vater des Jungen nach einem Einkauf den Markt. Als er seinem Sohn zur Hilfe kam, schlug der 21-Jährige auch auf ihn mit seiner Tasche ein. Danach entfernte sich der 21-Jährige von der Örtlichkeit in Richtung von-Galen-Straße. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich der 11-Jährige und sein Vater leicht. Rettungskräfte brachten den Jungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Da der 21-Jährige dem Vater bekannt war, konnten die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift antreffen. Sie stellten seine Personalien fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

