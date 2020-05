Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 05.05.2020, um 17.48 Uhr, kam es auf der Ostenfelder Straße in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Verursacher hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, kehrte aber kurz darauf zurück. Ein 19-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände aus kommend auf die Ostenfelder Straße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Hirschmann-Ring. Er ordnete sich dabei auf der Linksabbiegerspur ein. Beim Wechseln die rechte Fahrspur kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Pkw einer 22-jährigen Autofahrerin. Diese befuhr die Ostenfelder Straße auf der Rechtsabbiegerspur. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der 19-Jährige zu Fuß zu dem Tankstellengelände und versuchte sich hier zu verstecken. Hier konnte er von der 44-jährigen Beifahrerin der jungen Frau angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell