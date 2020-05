Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - räuberischer Diebstahl von Zigaretten, 1 Täter festgenommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 05.05.20 füllte gegen 14.05 Uhr eine männliche Person in einem Supermarkt an der Lindenstraße in Oelde eine Tüte mit Zigarettenschachteln. Die Tüte hatte er sich aus den Regalen genommen. Als der Mann den Markt verlassen wollte, stellten sich ihm Angestellte des Marktes in den Weg.

Er schlug daraufhin eine Angestellte, drückte ihr die Tüte mit den Zigaretten in den Arm und konnte in dieser Situation aus dem Markt flüchten. Die Zeugen konnten beobachten, wie der Täter in einen blauen Seat mit den Kennzeichen DO-GO 510 stieg und mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz flüchtete.

Der Täter wird als 180 cm groß, 40 - 45 Jahre alt mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug grünbeige Kleidung und einen Dreitagebart.

Während der erste Täter flüchtete, machte sich ein zweiter - noch im Geschäft befindlicher - Täter daran, weitere Zigaretten zu entwenden. Er verstaute das Diebesgut in einen mitgebrachten Rucksack. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er durch die aufmerksamen Angestellten angesprochen. Er schubste diese zur Seite und flüchtete aus dem Gebäude.

Durch einen verfolgenden Angestellten konnte er auf einem nahegelegenen Parkplatz gesichtet werden. Von eingesetzten Kräften der Polizeiwache Oelde wurde er dort mit Beute angetroffen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam in Ahlen zugeführt.

Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Täter. Wer hat den blauen Seat vor oder nach der Tat beobachtet? Wer kann insbesondere zur Fluchtrichtung Auskunft geben? Da die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren, könnte der Täter versucht haben diese zu wechseln. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522/915-0 oder per Mail an

