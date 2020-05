Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 05.05.2020, gegen 16.02 Uhr kam es in Beelen auf Greffener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Ein 55-jähriger aus Versmold fuhr mit seinem PKW die Greffener Straße in Richtung Greffen. Eine 78-jährige Radfahrerin kommt zur gleichen Zeit von links aus der Straße Osthoff und beabsichtigt die Greffener Straße zu kreuzen. Der 55-jährige kollidiert mit der Radfahrerin. Durch den anschließenden Sturz wird die Beelenerin schwer verletzt. Sie wird zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entsteht geringer Sachschaden.

