Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 05.05.2020, um 11.40 Uhr, ereignete sich auf der B 58 in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der 49-jährige Fahrer eines Pkw schwer verletzte. Der 49-Jährige befuhr mit seinem Pkw die B 58 aus Richtung Ahlen kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Dabei kam er mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr parallel zur B 58 und kollidierte mit dem Widerlager einer Brücke. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw über die Brückenböschung gegen einen Brückenpfeiler. Hierdurch verletzte sich der Fahrer schwer. Nachdem Rettungskräfte den Mann aus seinem Pkw befreit hatten brachte ihn ein angeforderter Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte den Pkw von der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die B 58 für etwa zwei Stunden.

