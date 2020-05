Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. 34-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 04.05.2020, um 13.30 Uhr, auf der L 793 ereignete, verletzte sich eine 34-jährige Autofahrerin leicht. Sie befuhr mit ihrem Pkw die L 793 aus Richtung Ostenfelde kommend in Fahrtrichtung Oelde. Da sie beabsichtigte, in eine Hofzufahrt abzubiegen, verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 63-jähriger Autofahrer erkannte die Situation und bremste seinen Pkw ebenfalls ab. Eine dem 63-Jährigen folgende 20-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 63-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Mannes auf das Fahrzeug der 34-Jährigen geschoben. Hierbei verletzte sich die 34-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Pkw der 20-Jährigen von der Unfallstelle. Die verständigte Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 17.500 Euro.

