Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst - Kollision mit Hauswand, 82-jährige schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 04.05.2020, gegen 14.55 Uhr kam es in Sendenhorst auf dem Parkplatz an der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Sendenhorsterin beabsichtigte auszuparken. Statt vorwärts zu fahren, fuhr sie rückwärts und kollidierte mit der dortigen Hauswand. Die 82-jährige wurde durch die Wucht der Kollision schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte der FW Sendenhorst geborgen werden. Die Sendenhorsterin wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verblieb sie stationär. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000,- Euro. Am Gebäude enstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell