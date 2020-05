Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Tier auf Fahrbahn löst Verkehrsunfall aus

Warendorf (ots)

Am Montag, den 04.05.2020, um 00.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Hammer mit seinem Pkw die Landstraße 585 von Wolbeck in Richtung Albersloh. Als ein Tier auf die Fahrbahn trat, verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

