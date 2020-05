Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Kaum Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung in den letzten Tagen

Warendorf (ots)

Zwischen Donnerstagabend (30.4.2020) und Sonntagmorgen (3.5.2020) erreichten die Polizei nur wenige Einsätze, die mögliche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung betrafen. Sechs Mal überprüften die Einsatzkräfte Örtlichkeiten, an denen sich Kleingruppen aufgehalten oder Feiern stattgefunden haben sollten. In vier Fällen stellten die Beamten keine Verstöße fest, in zwei Fällen leiteten sie insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Am Freitagabend hatte jemand an einer Warendorfer Tankstelle mit einer Person Streit. Die informierte Polizei stellte dort fest, dass drei Personen unberechtigt in einem Auto saßen.

Am Samstagabend wurden mehrere Personen zwischen dem Ahlener Krankenhaus und der Kleingartenanlage gemeldet. Die Gruppe flüchtete vor den Einsatzkräften, die zwei Personen stellen konnte.

Aufgrund der bestehenden Pandemieregelungen und Kontaktbeschränkungen war die Einsatzbelastung für die Polizei rund um den 1. Mai deutlich geringer als in den vergangenen Jahren.

