POL-WAF: Oelde. Silberner Kleinwagen und Fahrzeugführer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrzeugführer eines silbernen Kleinwagens, der am Freitag, 1.5.2020 gegen 19.30 Uhr in Oelde von der Kreuzstraße auf den Bergeler Weg abbog.

Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Kreuzstraße in Richtung Jahnstadion. An der Einmündung Bergeler Weg musste sie aufgrund des rechts abbiegenden Fahrzeugs eine Notbremsung durchführen. Ansonsten wäre es zum Zusammenstoß zwischen der Oelderin und dem Pkw gekommen. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens fuhr in Richtung Ortsausgang weiter.

Zeugen oder der Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

