Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, um 15:05 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Ahlener und ein 64-jähriger Sassenberger den August-Wessing-Damm in Warendorf in Richtung Telgte.

Als die Fahrzeuge an der Kreuzung mit der Blumenstraße verkehrsbedingt anhalten mussten, konnte der Sassenberger nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Wagen des Ahleners auf.

Hierbei wurden zwei Mitfahrerinnen im Pkw des Ahleners sowie der Sassenberger selbst leicht verletzt. Alle drei wurden durch Rettungsfahrzeuge in das Warendorfer Krankenhaus gebracht, konnten aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell