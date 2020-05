Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Freitag, den 01.05.2020, um 15.14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall zu. Ein 22-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad die Max-Planck-Straße in Richtung Von-Ketteler-Straße. Ohne Fremdeinwirkungen kollidierte der Radfahrer mit zwei geparkten Pkw und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten den Oelder in ein nahgelegenes Krankenhaus. Da der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

