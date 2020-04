Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. "MFLB" Schriftzug an zwei weiteren Stellen entdeckt

Warendorf (ots)

Der rote Schriftzug "MFLB" wurde an zwei weiteren Stellen im Oelder Stadtgebiet entdeckt. In der Nacht zu Montag, 27.4.2020 haben die Unbekannten dieses Graffiti auch an einer Mauer an der Lindenstraße aufgebracht. Heute (30.4.2020) wurde die Sachbeschädigung an dem Lidl Markt an der Rhedaer Straße polizeilich aufgenommen. Da der Schriftzug an der Frontfassade neben dem Firmenlogo aufgesprüht wurde, dürften die Täter dazu auf die Einkaufswagenüberdachung geklettert sein. Hier erstreckt sich der Tatzeitraum von Samstag, 25.4.2020 bis Mittwoch, 29.4.2020.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

