Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrzeugführer verursacht hohen Sachschaden und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.4.2020 kam es gegen 6.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Straße Klingenhagen in Sassenberg. Ein unbekannter Fahrer stieß mit einem Transporter im Vorbeifahren gegen einen geparkten schwarzen Mitsubishi ASX. Anschließend schaute sich der Fahrzeugführer den Schaden an. Allerdings kümmerte sich der Mann nicht weiter darum, stieg zurück in den Transporter und fuhr weiter. Der Flüchtige wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt, ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze dunkelblonde Haare und trug Arbeitskleidung. Bei dem Transporter handelt es sich um ein weißes Fahrzeug ähnlich einem VW Multivan ohne Seiten- und Heckfenster. Da an der Unfallstelle Fahrzeugteile gefunden wurden, dürfte der Transporter beschädigt sein. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell