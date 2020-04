Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Autofahrerin leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 30.4.2020, 11.20 Uhr wurde eine Autofahrerin an der Kreuzung Dechant-Wessing-Straße/L 547 in Hoetmar verletzt. Ein 52-Jähriger befuhr mti seinem Auto die Dechant-Wessing-Straße und querte die Kreuzung in Richtung Hoetmarer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Ahlenerin, die die Landstraße in Richtung Warendorf befuhr. Rettungskräfte brachten die 37-Jährige zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Telgter wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell